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31 минуту назад

Си Цзиньпин провел встречу с прибывшим в Китай Макроном

ТАСС

Председатель КНР Си Цзиньпин в четверг организовал приветственную церемонию по случаю прибытия в страну президента Франции Эмманюэля Макрона. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

Си Цзиньпин встретился с Макроном
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Мероприятие состоялось перед Домом народных собраний (парламент). В ходе церемонии под торжественную музыку лидеры двух стран наблюдали за маршем почетного караула Народно-освободительной армии Китая.

Во второй половине дня по местному времени Си Цзиньпин провел встречу с Макроном, сообщило Xinhua. По его сведениям, встреча состоялась в Доме народных собраний. Ее детали пока не приводятся.

В мире,Цзиньпин Си,
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