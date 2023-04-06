Си Цзиньпин встретился с Макроном

Председатель КНР Си Цзиньпин в четверг организовал приветственную церемонию по случаю прибытия в страну президента Франции Эмманюэля Макрона. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая .

Мероприятие состоялось перед Домом народных собраний (парламент). В ходе церемонии под торжественную музыку лидеры двух стран наблюдали за маршем почетного караула Народно-освободительной армии Китая.

Во второй половине дня по местному времени Си Цзиньпин провел встречу с Макроном, сообщило Xinhua. По его сведениям, встреча состоялась в Доме народных собраний. Ее детали пока не приводятся.