Олланд назвал Францию и ЕС участниками конфликта на Украине

Пранкеры Вован и Лексус (Владимир Кузнецов и Алексей Столяров) опубликовали свой разговор с экс-президентом Франции Франсуа Олландом от лица экс-главы Украины Петра Порошенко. Олланд согласился со словами Порошенко, что Франция и ЕС — такие же участники украинского конфликта, как Москва и Киев.
«Да, они не хотят быть воющей стороной в том смысле, что Россия может использовать их поддержку как предлог для действий против соседней европейской страны и втянуть мир в войну, которая выйдет за пределы Украины. Но, не являясь воющей стороной, они являются участниками», — сказал политик.
Также Олланд заявил, что Макрон долгое время думал, что он может сыграть роль в переговорах Украины и России, но теперь осознал «несостоятельность этой позиции».
«Сегодня переговоры с Путиным привели бы к статусу-кво, поэтому пока Украина хочет продолжать борьбу, никаких переговоров быть не может», — подчеркнул бывший президент.
Один из последних розыгрышей пранкеров — разговор с главой Польши Анджеем Дудой от лица президента Франции Эммануэля Макрона.
В беседе с «Макроном» Дуда заявил, что не хочет войны с Россией. Разговор касался падения ракеты на территории Польши (еще до выводов НАТО о том, что ракета принадлежала ПВО Украины).
«Эммануэль, поверь мне, я крайне осторожен. Я не обвиняю русских. <…> Эммануэль, ты думаешь, мне нужна война с Россией? Нет. Поверь, я этого не хочу», — говорил Дуда.