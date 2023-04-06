Олланд назвал Францию и ЕС участниками конфликта на Украине

«Да, они не хотят быть воющей стороной в том смысле, что Россия может использовать их поддержку как предлог для действий против соседней европейской страны и втянуть мир в войну, которая выйдет за пределы Украины. Но, не являясь воющей стороной, они являются участниками», — сказал политик.