В Баку обезвредили планировавшую захват власти группировку

Правоохранительным органам Азербайджана удалось обезвредить преступную группировку, попытавшуюся создать «отряд сопротивления». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на совместное заявление службы государственной безопасности, министерства внутренних дел и генпрокуратуры Азербайджана.

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Как утверждается, группировка была нацелена на создание управляемого шариатскими законами государства «Кериме», а также на захват власти «путем вооруженных беспорядков в стране и насильственного изменения конституционного строя Азербайджана».

Отмечается, что в стране задержали восемь членов группировки. В сообщении также говорится, что оперативно-розыскные и следственные мероприятия продолжаются.