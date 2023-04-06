В Баку обезвредили планировавшую захват власти группировку

Правоохранительным органам Азербайджана удалось обезвредить преступную группировку, попытавшуюся создать «отряд сопротивления». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на совместное заявление службы государственной безопасности, министерства внутренних дел и генпрокуратуры Азербайджана.
Как утверждается, группировка была нацелена на создание управляемого шариатскими законами государства «Кериме», а также на захват власти «путем вооруженных беспорядков в стране и насильственного изменения конституционного строя Азербайджана».
Отмечается, что в стране задержали восемь членов группировки. В сообщении также говорится, что оперативно-розыскные и следственные мероприятия продолжаются.
Ранее сообщалось о задержании полицейскими в Саратове 29 граждан, подозреваемых в обмане не менее ста представителей малого и среднего бизнеса из нескольких регионов страны. Официальный представитель МВД России Ирина Волк заявила «Ленте.ру», что участники орггруппы от имени сотрудников крупных госкомпаний звонили юридическим лицам и частным предпринимателям и предлагали им принять участие в выгодных тендерах. Бизнесменам предлагали заплатить до 50 тысяч рублей за «сертификацию» участника торгов на специальном сайте. Однако после выдачи сертификатов звонящие становились недоступны.