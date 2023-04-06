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28 минут назад

Судья по делу Трампа начал получать угрозы

Алиса Селезнёва

Исполняющий обязанности судьи Верховного суда Нью-Йорка Хуан Мерчан, который рассматривает дело бывшего президента США Дональда Трампа, и его близкие начали получать угрозы. Об этом со ссылкой на осведомленные источники пишет NBC News.

30 марта Большое жюри в Нью-Йорке проголосовало за предъявление уголовных обвинений Дональду Трампу. Следствие считает, что адвокат Трампа Майкл Коэн заплатил бывшей порноактрисе Сторми Дэниелс $130 тысяч, чтобы во время избирательной кампании она молчала о том, что у нее якобы был роман с Трампом в 2006 году. Затем эти расходы были компенсированы адвокату за счет компании Trump Organization.

4 апреля Дональд Трамп предстал перед судом. Ему было предъявлено обвинение в «фальсификация деловых документов первой степени» по 34 пунктам.

По данным источников NBC News, судья Хуан Мерчан и члены его семьи за сутки после предъявления обвинения Трампу получили «множество угроз».

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Также с угрозами столкнулись ведущий это дело прокурор Манхэттена Элвин Брэгг и другие высокопоставленные чиновники в его офисе. Они получили «десятки угроз» в виде звонков и писем.

При этом безопасность сотрудников офиса окружного прокурора обеспечивают специально выделенные для этого сотрудники полиции Нью-Йорка. Также усилены меры безопасности в суде, а все биографии сотрудников окружной прокуратуры Манхэттена удалены с сайта.

Сам экс-президент США Дональд Трамп в ходе заседания суда не признал себя виновным, отрицал все правонарушения и заявил, что прокурор Элвин Брэгг, являющийся членом Демократической партии, возбудил дело против него по политическим мотивам.

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