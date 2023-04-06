Один из главных помощников президента США Джо Байдена по экономической политике Бен Харрис покинул министерство финансов, сообщает Bloomberg. Харрис, среди прочего, участвовал в разработке потолка цен на российскую нефть.

Харрис проработал с Байденом около четырех лет и был редким помощником администрации США, близким как президенту, так и министру финансов Джанет Йеллен, отмечает Bloomberg.

Помимо потолка цен на нефть Харрис разработал основы плана «Построить лучше, чем было» (включает помощь пострадавшим от COVID-19, финансирование социальных услуг, социального обеспечения, инфраструктуры и борьбы с изменением климата) и реакцию Белого дома на рецессию, вызванную пандемией.

Евросоюз, США, другие страны G7 и Австралия согласовали потолок цен на морские поставки российской нефти в 60 долларов за баррель. Мера начала действовать 5 декабря.

В РФ пообещали ввести ответные меры и прекратить экспорт в страны, которые поддержат ценовой потолок.