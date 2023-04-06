$79.50+0.1487.10+0.37
54 минуты назад

Автор потолка цен на нефть из команды Байдена покинул пост

Мария Иванова

Один из главных помощников президента США Джо Байдена по экономической политике Бен Харрис покинул министерство финансов, сообщает Bloomberg. Харрис, среди прочего, участвовал в разработке потолка цен на российскую нефть.

Харрис проработал с Байденом около четырех лет и был редким помощником администрации США, близким как президенту, так и министру финансов Джанет Йеллен, отмечает Bloomberg.

Помимо потолка цен на нефть Харрис разработал основы плана «Построить лучше, чем было» (включает помощь пострадавшим от COVID-19, финансирование социальных услуг, социального обеспечения, инфраструктуры и борьбы с изменением климата) и реакцию Белого дома на рецессию, вызванную пандемией.

Евросоюз, США, другие страны G7 и Австралия согласовали потолок цен на морские поставки российской нефти в 60 долларов за баррель. Мера начала действовать 5 декабря.

В РФ пообещали ввести ответные меры и прекратить экспорт в страны, которые поддержат ценовой потолок.

При этом потолок цен не касается нефти, прошедшей обработку за пределами России, и нефти, доставка которой не связана с морским транспортом.

В мире,Видео,Джозеф Байден,Джанет Йеллен,Администрация США,ЕС,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий