Пока вы спали: отступление ВСУ из Артемовска и инцидент в Trump Tower

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Трое полицейских погибли в результате перестрелки в Ингушетии

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Трое полицейских погибли, еще восемь получили ранения в результате перестрелки с боевиками, блокированными в селе Зязиков-Юрт Малогбекского района Ингушетии. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах региона сообщает РИА Новости.

В рамках контртеррористической операции силовики заблокировали боевиков в одном из домов в населенном пункте. Режим КТО пока не снят, точных данных о потерях среди боевиков, которых подозревают в нападении на пост ДПС в конце марта, нет.

Украинские военные покидают Бахмут

Украинские военные начали массово отступать из Артемовска (украинское название Бахмут) из-за опасности возникновения «котла». Об этом пишет со ссылкой на осведомленные источники «Русская Весна».

По данным аналитиков Вооруженных сил Украины, «на Бахмутском направлении ситуация приближается к критической» и ряд подразделений уже покинул город. «Командование делает все верно. Просто не хватает территории, чтобы содержать там такое количество войск», - пояснил источник издания, отметив, что в городе идут бои.

Племянник Кеннеди решил принять участие в президентских выборах США

Племянник 35-го президента США Джона Кеннеди юрист-эколог Роберт Кеннеди-младший подал заявку на выдвижение своей кандидатуры на предстоящих выборах главы государства. Об этом сообщает телеканал CNN.

По данным канала, 69-летний юрист намерен баллотироваться от Демократической партии США. Он известен как экологический активист, также Роберт Кеннеди-младший основал антипрививочную организацию Children's Health Defense и критиковал действия правительство во время пандемии коронавируса.

В США задержали пришедшую в небоскреб Трампа с оружием женщину

Сотрудники полиции Чикаго задержали женщину, которая пришла в небоскреб бывшего президента США Дональда Трампа Trump Tower с винтовкой. Ее направили на медосвидетельствование, пишет New York Post.

Поданным издания, вооруженная женщина провела в Trump Tower несколько часов, здание было блокировано полицией. Она заявила, что «ей надоело плохое обращение со стороны мужа». При этом правоохранители пока не связывают этот инцидент с Дональдом Трампом, которому было предъявлено обвинение в фальсификации финансовых документов.

Администрация Мелитополя сообщила о взрывах в городе

Сегодня ночью в Мелитополе сработали российские системы ПВО и было сбито шесть ракет Himars, выпущенных по спящим жителям. Об этом в своем Telegram-канале сообщила администрация города.