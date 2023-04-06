Замглавы МИД Украины обвинил Германию в провале Минских соглашений

Германия в ходе минских переговоров выступала в качестве нейтрального посредника, но руководствовалась собственными эгоистическими интересами, что в конечном итоге и привело к провалу мирного процесса. Такое мнение выразил в интервью агентству РБК-Украина замглавы украинского МИД, бывший посол Украины в Германии Андрей Мельник.

"Почему провалился Минск? Почему потерпел крушение Нормандский формат? Причин было много, но одна из главных, по моему убеждению, заключалась в том, что Германия так и не смогла стать, по словам Бисмарка, "честным маклером". Интересы нейтрального посредника слишком перемешались с собственными эгоистическими интересами, вышедшими в конце концов на первый план, учитывая фундаментальный характер немецко-российских отношений. Вместо того чтобы жестко добиваться от Москвы безусловной имплементации Минских договоренностей, в Берлине решили, что лучше не раздражать россиян. Поэтому переговорный процесс носил сугубо технологический характер", - сказал Мельник.

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Ранее экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что подписанные в 2015 году Минские соглашения позволили провести реформу украинских вооруженных сил и сформировать международную коалицию против России. В декабре в интервью германской газете Die Zeit экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель назвала заключение Минских соглашений "попыткой дать Украине время для того, чтобы стать сильнее". По ее словам, "всем было ясно", что конфликт заморожен и проблема не решена, "но именно это дало Украине бесценное время". Позднее бывший президент Франции Франсуа Олланд, также участвовавший в согласовании Комплекса мер по выполнению Минских соглашений в 2015 году, подтвердил слова Меркель.