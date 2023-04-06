Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони страдает от серьезного заболевания крови. Об этом сообщает газета Corriere della Sera.

Напомним, что лидера партии «Вперед, Италия» госпитализировали в среду, 5 апреля, в Милане. Сейчас он находится в отделении интенсивной терапии. На прошлой неделе Берлускони уже попадал в больницу — он находился под присмотром врачей с 27 по 30 марта.

По информации источника газеты, в обоих случаях причиной госпитализации стало заболевание крови. Берлускони проходил не только плановое обследование, но и получал необходимое лечение.

«Боли, которые его мучают, и пневмония последних дней — на самом деле, это осложнения, которые могут возникнуть в уже ослабленном организме», — отмечают авторы статьи.