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14 минут назад

У Берлускони выявили серьезное заболевание крови

Никита Бородкин

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони страдает от серьезного заболевания крови. Об этом сообщает газета Corriere della Sera.

Напомним, что лидера партии «Вперед, Италия» госпитализировали в среду, 5 апреля, в Милане. Сейчас он находится в отделении интенсивной терапии. На прошлой неделе Берлускони уже попадал в больницу — он находился под присмотром врачей с 27 по 30 марта.

По информации источника газеты, в обоих случаях причиной госпитализации стало заболевание крови. Берлускони проходил не только плановое обследование, но и получал необходимое лечение.

«Боли, которые его мучают, и пневмония последних дней — на самом деле, это осложнения, которые могут возникнуть в уже ослабленном организме», — отмечают авторы статьи.

Накануне итальянские СМИ заявляли, что 86-летний политик попал в больницу из-за проблем с сердечно-сосудистой системой, а также с «затрудненным дыханием», которое связано с рецидивом пневмонии. Вице-премьер Антонио Таяни заявлял, что госпитализация связана с «нерешенной проблемой инфекции». Сам политик якобы находится в сознании и общается с окружающими.

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