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26 минут назад

СМИ: Сильвио Берлускони диагностировали лейкемию

ТАСС

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони болен лейкемией. Об этом пишет в четверг газета Corriere della Sera.

86-летний политик был помещен в среду в миланскую больницу "Сан-Раффаэле" с подозрением на пневмонию всего неделю спустя после последней госпитализации. По данным Corriere della Sera, именно тогда у него были взяты анализы, в том числе костного мозга. Как указывает газета, воспаление легких может быть последствием общей ослабленности организма, вызванной лейкемией. Известно, что он находится в отделении интенсивной терапии.

Издание не уточняет источник полученных сведений.

Официальных заявлений о состоянии лидера входящей в правящую коалицию партии "Вперед, Италия" не поступало ни от медиков, ни от партии, ни от близких.

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