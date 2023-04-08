Россия проиграла выборы в три органа ООН из-за СВО

Уточняется, что Россия проиграла Эстонии в борьбе за членство в исполнительном совете ЮНИСЕФ, уступила Армении и Чехии в борьбе за место в Комиссии ООН по предупреждению преступности и уголовному правосудию. Кроме того, Россия потерпела «сокрушительное поражение» от Румынии при голосовании за место в Комиссии по положению женщин Экономического и социального совета ООН (ЭКОСОС), пишет AP. «Это явный сигнал от членов ЭКОСОС о том, что ни одна страна не должна занимать должности в важнейших органах ООН, когда они грубо нарушают Устав ООН», — заявила постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд.