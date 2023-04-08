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33 минуты назад

Россия проиграла выборы в три органа ООН из-за СВО

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Россия проиграла выборы в три органа Организации объединенных наций (ООН) по результатом выборов на текущей неделе. Об этом сообщает агентство The Associated Press.

Россия проиграла выборы в три органа ООН из-за СВО
Фото: Eduardo Munoz / Pool / ReutersEduardo Munoz / Pool / Reuters

Уточняется, что Россия проиграла Эстонии в борьбе за членство в исполнительном совете ЮНИСЕФ, уступила Армении и Чехии в борьбе за место в Комиссии ООН по предупреждению преступности и уголовному правосудию. Кроме того, Россия потерпела «сокрушительное поражение» от Румынии при голосовании за место в Комиссии по положению женщин Экономического и социального совета ООН (ЭКОСОС), пишет AP. «Это явный сигнал от членов ЭКОСОС о том, что ни одна страна не должна занимать должности в важнейших органах ООН, когда они грубо нарушают Устав ООН», — заявила постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд.

Как отмечает AP, это произошло из-за проведения российской специальной военной операции на Украине. В то же время отмечается, что Россия была избрана в Комиссию по социальному развитию путем аккламации, а также вошла в Межправительственную рабочую группу экспертов по международным стандартам учета и отчетности.

Ранее заместитель главы МИД России Сергей Вершинин объяснил важность существования ООН необходимостью поиска странами общих решений по актуальным вопросам.

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