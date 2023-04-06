Трамп: доллар может перестать быть мировой валютой из-за Байдена

Доллар может вскоре перестать быть мировой валютой "номер один" из-за политики администрации президента США Джо Байдена. Такое мнение выразил бывший глава Белого дома Дональд Трамп.
"Китай пытается вытеснить доллар США как валюту номер один во всем мире. Немыслимо три года назад! Если это произойдет, а под руководством Байдена, вероятно, произойдет, это станет самым большим поражением нашей страны в ее истории. Мы станем второразрядной [страной]", - написал он в четверг в своей социальной сети Truth Social.
Ранее американский экономист Нуриэль Рубини, предсказавший кризис 2008 года, допустил закат доллара как резервной валюты в течение десяти лет. Схожее мнение выразил американский финансист, основатель компании Bridgewater Associates Рэй Далио, который считает, что эпоха мирового порядка с доминированием доллара и глобализацией в экономике уходит: главные мировые державы сейчас формируют свои экономические, финансовые и военные блоки.