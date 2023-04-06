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14 минут назад

Трамп заявил, что доллар может перестать быть мировой валютой из-за политики Байдена

ТАСС

Доллар может вскоре перестать быть мировой валютой "номер один" из-за политики администрации президента США Джо Байдена. Такое мнение выразил бывший глава Белого дома Дональд Трамп.

Трамп: доллар может перестать быть мировой валютой из-за Байдена
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"Китай пытается вытеснить доллар США как валюту номер один во всем мире. Немыслимо три года назад! Если это произойдет, а под руководством Байдена, вероятно, произойдет, это станет самым большим поражением нашей страны в ее истории. Мы станем второразрядной [страной]", - написал он в четверг в своей социальной сети Truth Social.

Трамп назвал главную ошибку Байдена

Ранее американский экономист Нуриэль Рубини, предсказавший кризис 2008 года, допустил закат доллара как резервной валюты в течение десяти лет. Схожее мнение выразил американский финансист, основатель компании Bridgewater Associates Рэй Далио, который считает, что эпоха мирового порядка с доминированием доллара и глобализацией в экономике уходит: главные мировые державы сейчас формируют свои экономические, финансовые и военные блоки.

В мире,Джозеф Байден,Дональд Трамп,Администрация США,
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