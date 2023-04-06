Трамп: доллар может перестать быть мировой валютой из-за Байдена

"Китай пытается вытеснить доллар США как валюту номер один во всем мире. Немыслимо три года назад! Если это произойдет, а под руководством Байдена, вероятно, произойдет, это станет самым большим поражением нашей страны в ее истории. Мы станем второразрядной [страной]", - написал он в четверг в своей социальной сети Truth Social.