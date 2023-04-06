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34 минуты назад

Ветеран США Ноктис Дрейвен: американцы не заинтересованы в предотвращении катастрофы США

Ura.Ru

Ветеран Вооруженных сил США Ноктис Дрейвен разочаровался в своей стране из-за нежелания американцев предотвратить катастрофу, к которой они движутся, развязав глобальную войну с РФ. Об этом заявил сам Дрейвен. Он отметил, что в этом противостоянии всегда будет оставаться на стороне России.

Американский ветеран разочаровался в США и призвал поддерживать Россию
Фото: flickr.comflickr.com

«Америка все еще движется к катастрофе, и американцы до сих пор не знают, почему и как это исправить, и, к сожалению, большинству это даже не интересно», — написал Ноктис Дрейвен в своем twitter-аккаунте.

Он добавил, что уходит из Twitter, но остается на одной стороне с РФ.

«Даже если кажется, что мир против вас, я был с Россией», — заключил он.

Ранее Дрейвен заявлял, что Россия борется с вредительским режимом президента Украины Владимира Зеленского, передает RT. Он отмечал, что РФ подобна службе дезинсекции, которая изгоняет крыс из своего дома.

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