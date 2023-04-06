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23 минуты назад

В США раскрыли реальную причину ареста Трампа

Lenta.ru

Бывшего президента США Дональда Трампа арестовали за то, что он составляет конкуренцию нынешнему американскому лидеру Джо Байдену на грядущих выборах, заявил ведущий Fox News Такер Карлсон.

В США раскрыли реальную причину ареста Трампа
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, «совершенно очевидно», что произошло в здании суда в Манхэттене.

«Это очевидно и для демократов <...> Если бы Дональд Трамп ушел в отставку в 2020 году, разве сегодня ему были бы предъявлены обвинения? Конечно, нет», — заявил он.

Карлсон также назвал арест политика «самым явным вмешательством в выборы в истории США». По его словам, бывшему главе Белого дома предъявили обвинения по 34 пунктам, однако, если разобраться в ситуации, то речь идет об одном преступлении, «в котором Трампа обвинили 34 раза».

Трамп прокомментировал день своего ареста в Нью-Йорке

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