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53 минуты назад

В Польше заявили о «последствиях нацистской идеологии» у беженцев с Украины

Lenta.ru

Беженцы убедили Польшу в необходимости денацификации Украины, у приезжих наблюдаются последствия нацистской идеологии. Об этом заявил обозреватель издания Myśl Polska Конрад Ренкас в своей статье.

В Польше заявили о «последствиях нацистской идеологии» у беженцев с Украины
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Мы наблюдаем у приезжих последствия многолетней нацистской идеологической обработки. Государственный культ Степана Бандеры, Романа Шухевича и других нацистских коллаборационистов оставил неизгладимый след на поколениях украинцев», — отметил в материале журналист.

По словам Ренкаса, наплыв мигрантов ставит Европу в ситуацию экзистенциальной опасности. В Польшу также приехали нацисты, которые нападали на беззащитных демонстрантов, подожгли людей в одесском Доме профсоюзов в 2014 году, рассказал обозреватель.

«Массовая миграция украинского населения на территорию Евросоюза угрожает дестабилизацией как минимум в макрорегиональном масштабе, ведет к дезорганизации наших экономик», — отметил журналист.

2 апреля сообщалось, что украинские беженцы, временно проживающие в Румынии, столкнулись с необходимостью искать себе новое жилье под давлением приютивших их местных жителей. Так, румыны стали вынуждать мигрантов искать другое пристанище или начать оплачивать аренду в связи с планирующимися поправками в законодательство.

Кроме того, 23 марта власти Чехии решили уменьшить пособие украинским беженцам. Изначально мигрантам выплачивали 5000 крон (17,5 тысячи рублей) ежемесячно, теперь совершеннолетние украинцы будут получать пособие в размере 4860 крон (17 тысяч рублей).

В мире,Степан Бандера,Роман Шухевич,ЕС,
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