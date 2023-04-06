Израильтянин подстрелил ребенка во время протестов в Иерусалиме во время очередного штурма мечети Аль-Асха силовиками, пишет Telegram-канал Mash.
Пуля попала подростку в плечо. В Сети распространилось видео — митингующие несут школьника на руках и равнодушный стрелок, спокойно убирающий пистолет в кобуру. После этого мужчина ушел домой. Иерусалимские силовики ворвались в молельный зал мечети Аль-Асха, были применены светошумовыми гранатами, газ, дубинки и резиновые пули. По информации местных СМИ, 350 палестинцев были задержаны.
Ранее в Турции назвали "ужасающими" действия израильских силовиков в мечети Аль-Акса. Во внешнеполитическом ведомстве назвали недопустимым нападение на верующих в священный для мусульман месяц Рамадан. В МИД Турции призвали Израиль отказаться от шагов по эскалации ситуации.