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21 минуту назад

МИД КНР напомнил о суверенитете и принципе одного Китая

Газета.Ruиещё 5

МИД Китая, на фоне визита главы тайваньской администрации Цай Инвэнь в Соединенные Штаты, заявил, что Пекин предпримет решительные и эффективные меры для защиты суверенитета и территориальной целостности, передает Общественная служба новостей.

МИД КНР напомнил о суверенитете и принципе одного Китая
Фото: TwitterTwitter

Цай Инвэнь формально находится в США транзитом по пути в Латинскую Америку.

При этом накануне прошла встреча спикера Палаты представителей Конгресса Кевина Маккарти и главы тайваньской администрации, напоминает сайт «Аргументы и факты».

На фоне происходящего Китай призвал Вашингтон соблюдать принцип «одного Китая» и придерживаться положений совместных китайско-американских коммюнике.

«В ответ на серьезно ошибочные акты сговора между США и Тайванем Китай примет решительные и эффективные меры для защиты национального суверенитета и территориальной целостности», — заявил представитель МИД КНР.

В мире,Цай Инвэнь,Кевин Маккарти,
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