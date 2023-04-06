МИД КНР напомнил о суверенитете и принципе одного Китая

МИД Китая, на фоне визита главы тайваньской администрации Цай Инвэнь в Соединенные Штаты, заявил, что Пекин предпримет решительные и эффективные меры для защиты суверенитета и территориальной целостности, передает Общественная служба новостей.

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Цай Инвэнь формально находится в США транзитом по пути в Латинскую Америку.

При этом накануне прошла встреча спикера Палаты представителей Конгресса Кевина Маккарти и главы тайваньской администрации, напоминает сайт «Аргументы и факты».

На фоне происходящего Китай призвал Вашингтон соблюдать принцип «одного Китая» и придерживаться положений совместных китайско-американских коммюнике.