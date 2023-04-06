$79.50+0.1487.10+0.37
22 минуты назад

В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу

Lenta.ruиещё 1

В нескольких областях на востоке Украины объявлена воздушная тревога. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации республики.

В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Речь идет о Харьковской и Днепропетровской областях страны, подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей, а также ДНР.

Согласно данным онлайн-карты, сигнал тревоги в регионах прозвучал в промежутке с 00.57 по 00.59.

Ранее в Одессе произошла серия взрывов, после этого в городе начался пожар. В городской администрации заявили, что сработали системы противовоздушной обороны. В результате обстрела одно из предприятий получило повреждения.

4 апреля Вооруженные силы Украины атаковали село Алешковичи Суземского района Брянской области. В результате обстрела была повреждена крыша частного домовладения, среди мирных жителей никто не пострадал.

В мире,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий