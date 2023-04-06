В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу

В нескольких областях на востоке Украины объявлена воздушная тревога. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации республики.

Речь идет о Харьковской и Днепропетровской областях страны, подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей, а также ДНР.

Согласно данным онлайн-карты, сигнал тревоги в регионах прозвучал в промежутке с 00.57 по 00.59.

Ранее в Одессе произошла серия взрывов, после этого в городе начался пожар. В городской администрации заявили, что сработали системы противовоздушной обороны. В результате обстрела одно из предприятий получило повреждения.