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23 минуты назад

Трамп назвал день своего ареста в Нью-Йорке "лучшим в истории"

ТАССиещё 1

Бывший президент США Дональд Трамп назвал 4 апреля - день, когда ему были предъявлены обвинения в суде Нью-Йорка по делу о финансовом подлоге и он был временно арестован - "лучшим в истории".

Трамп прокомментировал день своего ареста в Нью-Йорке
Фото: ТАССТАСС

"Это был невероятный опыт, возможно, лучший день в истории для того, кто пережил предъявление необоснованных обвинений", - написал он в среду в своей социальной сети Truth Social.

Политик отметил, что арест и предъявление обвинений положительно сказались на его планах по участию в президентских выборах в 2024 году.

"Мои рейтинги никогда не были так высоки, было собрано $10 млн на [предвыборную] кампанию, а закончился день очень важной речью", - указал он.

Помимо этого на сайте Трампа по сбору средств для предвыборной кампании появилась возможность купить футболку с изображением республиканца, стилизованном под фотографию, которую делают сотрудники правоохранительных органов при возбуждении дела. Под снимком размещена надпись "невиновен".

Дональд Трамп: Америка катится в ад

30 марта большое жюри присяжных в Нью-Йорке проголосовало за предъявление обвинений Трампу по делу о подлоге финансовых документов компании Trump Organization при выплате денег порноактрисе Сторми Дэниэлс. Как следует из обнародованного во вторник обвинительного заключения, Трампу инкриминируются 34 случая подлога (первой степени) деловых документов с целью совершить другое правонарушение. Как поясняют СМИ, каждый пункт обвинения предусматривает наказание максимум до четырех лет тюремного заключения. Трамп был арестован примерно на два часа в соответствии с американским процессуальным правом, после чего был освобожден и вылетел из Нью-Йорка в штат Флорида.

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