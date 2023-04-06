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Племянник Кеннеди решил бороться за кресло президента США

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Заявку на участие в президентских выборах 2024 года в США подал адвокат Роберт Кеннеди-младший, который является племянником американского лидера Джона Кеннеди.

В гонке за кресло президента США появился еще один претендент
© ТАСС

«Роберт Кеннеди подал заявку на выдвижение кандидатом в президенты от демократов», - сообщает телеканал CNN.

Известно, что Кеннеди 69 лет, он сын младшего брата президента Джона Кеннеди.

Ранее "Свободная пресса" сообщала об опросе, который показал, что кандидатуру Дональда Трампа на предстоящих в Соединенных Штатах президентских выборах поддерживает большинство в Республиканской партии.

Байден заявил, что Трамп не выполняет работу президента

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