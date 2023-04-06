В гонке за кресло президента США появился еще один претендент

Племянник Кеннеди решил бороться за кресло президента США
Заявку на участие в президентских выборах 2024 года в США подал адвокат Роберт Кеннеди-младший, который является племянником американского лидера Джона Кеннеди.
«Роберт Кеннеди подал заявку на выдвижение кандидатом в президенты от демократов», - сообщает телеканал CNN.
Известно, что Кеннеди 69 лет, он сын младшего брата президента Джона Кеннеди.
Ранее "Свободная пресса" сообщала об опросе, который показал, что кандидатуру Дональда Трампа на предстоящих в Соединенных Штатах президентских выборах поддерживает большинство в Республиканской партии.