В гонке за кресло президента США появился еще один претендент

Заявку на участие в президентских выборах 2024 года в США подал адвокат Роберт Кеннеди-младший, который является племянником американского лидера Джона Кеннеди.

«Роберт Кеннеди подал заявку на выдвижение кандидатом в президенты от демократов», - сообщает телеканал CNN.

Известно, что Кеннеди 69 лет, он сын младшего брата президента Джона Кеннеди.