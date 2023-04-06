Le Figaro: Макрон и фон дер Ляйен намерены убедить Китай пойти против России

Французский президент Эмманюэль Макрон и глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен попытаются убедить Китай пойти против России. Однако они используют неэффективные методы, в частности финансовое давление на Пекин. Об этом сообщает Le Figaro.

В издании отмечают, что Эмманюэль Макрон планирует провести день интенсивных переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином. В дискуссиях с китайским лидером должна поучаствовать Урсула фон дер Ляйен.

Напомним, сегодня французский президент прилетел в Пекин с государственным трехдневным визитом. Вместе с ним прибыли 60 крупнейших предпринимателей и Урсула фон Дер Ляйен.

Напомним, в конце марта этого года состоялся государственный визит председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина в Москву. Лидер КНР провел серию встреч и переговоров с президентом Владимиром Путиным и членами правительства Российской Федерации.