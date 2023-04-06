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1 час назад

Le Figaro: Макрон и фон дер Ляйен намерены убедить Китай пойти против России

ТК «Звезда»

Французский президент Эмманюэль Макрон и глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен попытаются убедить Китай пойти против России. Однако они используют неэффективные методы, в частности финансовое давление на Пекин. Об этом сообщает Le Figaro.

Le Figaro: Макрон и фон дер Ляйен намерены убедить Китай пойти против России
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

В издании отмечают, что Эмманюэль Макрон планирует провести день интенсивных переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином. В дискуссиях с китайским лидером должна поучаствовать Урсула фон дер Ляйен.

Напомним, сегодня французский президент прилетел в Пекин с государственным трехдневным визитом. Вместе с ним прибыли 60 крупнейших предпринимателей и Урсула фон Дер Ляйен.

Напомним, в конце марта этого года состоялся государственный визит председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина в Москву. Лидер КНР провел серию встреч и переговоров с президентом Владимиром Путиным и членами правительства Российской Федерации.

Стороны условились укреплять сотрудничество и вместе строить миропорядок, основанный на уважении международного права. Также согласовали и план развития сотрудничества до 2030 года. Это касается торговли, энергетики и других важнейших сфер.

В мире,Эмманюэль Макрон,Цзиньпин Си,Владимир Путин,Еврокомиссия,Правительство РФ,
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