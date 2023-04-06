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1 час назад

Правительство Финляндии уйдет в отставку

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Правительство Финляндии во главе с премьер-министром Санной Марин попросит президента Финляндии Саули Ниинисте об отставке в четверг, 6 апреля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на канцелярию лидера страны.

Правительство Финляндии уйдет в отставку
Фото: ReutersReuters

Отставка кабмина является традиционной в Финляндии после парламентских выборов. Правительство Марин продолжит выполнять технические функции до момента создания новой партийной коалиции и нового кабмина.

Ранее Марин признала поражение своей Социал-демократической партии на парламентских выборах страны.

«Демократия высказалась, и финны проголосовали. У нас есть основания радоваться этому результату», — заявила она.

Финский политик, лидер оппозиционной Национальной коалиционной партии (НКП) Петтери Орпо после объявления победы его партии на парламентских выборах заявил о готовности сформировать новое правительство.

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