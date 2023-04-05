Болгария запретит заход в свои порты российских судов

Власти Болгарии вводят запрет на заход сертифицированных Российским морским регистром судоходства кораблей в свои морские и речные порты. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на морскую администрацию страны.

Отмечается, что запрет вступит в силу с 8 апреля и коснется всех судов независимо от порта приписки. Меру объяснили регламентом стран Евросоюза об ограничительных мерах в отношении России из-за ситуации на Украине.

Напомним, что еще в апреле 2022 года Болгария ввела запрет на заход в свои порты в Черном море судов с российским флагом. Он касался и тех кораблей, что сменили флаг после 24 февраля, но не применялся к терпящим бедствие или нуждающимся в гуманитарной помощи.