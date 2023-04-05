США разрешили ВСУ наносить удары по новым регионам России

Он уточнил, что речь идет о ведении боевых действий с целью захвата Крыма, Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, которые в США считают украинскими.

«Мы не обеспечиваем условия и не подталкиваем украинцев к нанесению ударов за пределами Украины», — добавил Кирби.

Ранее он сообщал, что США предоставляют Киеву разведывательную информацию с самого начала СВО. По его словам, действия Вашингтона в этой области направлены на помощь Украине, «как и все, что делают» американские власти.