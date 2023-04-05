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47 минут назад

Кирби: США разрешили ВСУ наносить удары по новым регионам России

Елена Прошина

Вашингтон позволяет Украине наносить удары по новым регионам России. Такое заявление сделал координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби, передает «РИА Новости».

США разрешили ВСУ наносить удары по новым регионам России
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Он уточнил, что речь идет о ведении боевых действий с целью захвата Крыма, Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, которые в США считают украинскими.

Кирби ответил на слова Путина о поставке Украине средств для диверсий

«Мы не обеспечиваем условия и не подталкиваем украинцев к нанесению ударов за пределами Украины», — добавил Кирби.

Ранее он сообщал, что США предоставляют Киеву разведывательную информацию с самого начала СВО. По его словам, действия Вашингтона в этой области направлены на помощь Украине, «как и все, что делают» американские власти.

В мире,Джон Кирби,Владимир Путин,
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