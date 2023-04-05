США разрешили ВСУ наносить удары по новым регионам России

Вашингтон позволяет Украине наносить удары по новым регионам России. Такое заявление сделал координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби, передает «РИА Новости».
Он уточнил, что речь идет о ведении боевых действий с целью захвата Крыма, Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, которые в США считают украинскими.
«Мы не обеспечиваем условия и не подталкиваем украинцев к нанесению ударов за пределами Украины», — добавил Кирби.
Ранее он сообщал, что США предоставляют Киеву разведывательную информацию с самого начала СВО. По его словам, действия Вашингтона в этой области направлены на помощь Украине, «как и все, что делают» американские власти.