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Во Франции заявили о планах Макрона убедить Китай пойти против России

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Президент Франции Эммануэль Макрон и глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен попытаются убедить Китай пойти против России. Об этом пишет французское издание Le Figaro.

Во Франции заявили о планах Макрона убедить Китай пойти против России
© Lenta.ru

Однако, по мнению автора материала, Макрон может не достичь своей цели. Отмечается, что для привлечения Китая в «западный лагерь» по вопросу Украины политик использует неэффективные методы, в частности, финансовое давление.

Издание пишет, что Макрон намерен провести день интенсивных дискуссий с председателем КНР Си Цзиньпином в рамках своего первого визита в Китай с 2019 года. Автор пишет, что политик не привлек к переговорам дипломатичных коллег. Отмечается, что на переговорах также будет присутствовать Урсула фон дер Ляйен.

Макрон заявил о важной роли Китая в урегулировании кризиса на Украине

Ранее стало известно, что Макрон прибыл в Китай с государственным визитом, где у него пройдет встреча с председателем КНР Си Цзиньпином. Сообщалось, что самолет французского лидера приземлился в китайском аэропорту «Шоуду» во второй половине дня по пекинскому времени. Макрон пробудет в КНР три дня, в ходе визита политик посетит Пекин и город Гуанчжоу в южной китайской провинции Гуандун.

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