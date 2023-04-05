Во Франции заявили о планах Макрона убедить Китай пойти против России

Президент Франции Эммануэль Макрон и глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен попытаются убедить Китай пойти против России. Об этом пишет французское издание Le Figaro.

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Однако, по мнению автора материала, Макрон может не достичь своей цели. Отмечается, что для привлечения Китая в «западный лагерь» по вопросу Украины политик использует неэффективные методы, в частности, финансовое давление.

Издание пишет, что Макрон намерен провести день интенсивных дискуссий с председателем КНР Си Цзиньпином в рамках своего первого визита в Китай с 2019 года. Автор пишет, что политик не привлек к переговорам дипломатичных коллег. Отмечается, что на переговорах также будет присутствовать Урсула фон дер Ляйен.