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59 минут назад

Посол США прокомментировала санкции против судей Грузии

ТАСС

Введенные Соединенными Штатами санкции в отношении четырех членов Высшего совета юстиции Грузии служат цели сближения страны с ЕС. Об этом в среду заявила посол США в Грузии Келли Дегнан.

Посол США прокомментировала санкции против судей Грузии
Фото: EPA/ТАССEPA/ТАСС

"Коррупция и вмешательство в правосудие препятствуют европейской интеграции Грузии. США продолжают поддерживать европейское стремление Грузии и грузинского народа. Решение о санкциях было принято именно для этой цели", - заявила Дегнан, видеообращение которой опубликовало посольство.

Как подчеркнула дипломат, порядочные и профессиональные судьи в Грузии должны иметь возможность осуществлять деятельность "без давления, угроз и вмешательства". Дегнан также отметила, что у Грузии заметен прогресс в судебных реформах, но "нужно проделать еще больше работы", так как это необходимо для евро-атлантической интеграции страны.

"Грузии нужна поистине беспристрастная и независимая судебная система", - заключила посол.

Ранее в среду США ввели визовые ограничения в отношении четырех членов Высшего совета юстиции Грузии из-за того, что они якобы причастны к коррупции. Под ограничительные меры подпали Михаил Чинчаладзе, Леван Мурусидзе, Ираклий Шенгелия и Валериан Церцвадзе. Чинчаладзе является действующим председателем Апелляционного суда Грузии.

В мире,Ираклий Шенгелия,ЕС,
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