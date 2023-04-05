Посол США прокомментировала санкции против судей Грузии

Введенные Соединенными Штатами санкции в отношении четырех членов Высшего совета юстиции Грузии служат цели сближения страны с ЕС . Об этом в среду заявила посол США в Грузии Келли Дегнан.

"Коррупция и вмешательство в правосудие препятствуют европейской интеграции Грузии. США продолжают поддерживать европейское стремление Грузии и грузинского народа. Решение о санкциях было принято именно для этой цели", - заявила Дегнан, видеообращение которой опубликовало посольство.

Как подчеркнула дипломат, порядочные и профессиональные судьи в Грузии должны иметь возможность осуществлять деятельность "без давления, угроз и вмешательства". Дегнан также отметила, что у Грузии заметен прогресс в судебных реформах, но "нужно проделать еще больше работы", так как это необходимо для евро-атлантической интеграции страны.