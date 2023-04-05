Заповедник «Киево-Печерская лавра» поручили охранять полиции Киева

Национальный заповедник «Киево-Печерская лавра» заключил договор с полицией Киева об охране территории в связи с расторжением договора о пользовании объекта с Украинской православной церковью (УПЦ), сообщило украинское издание «Страна.ua».

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Издание сообщило со ссылкой на комментарий представителей канонической УПЦ, что национальный заповедник «Киево-Печерская лавра» заключил договор с управлением полиции охраны по городу Киеву об охране всей территории заповедника в связи с расторжением договора с УПЦ о пользовании лаврой, передает РИА «Новости».

Сообщается, что в УПЦ в свою очередь заявили, что не признают расторжения договора аренды лавры, а заключение договора об охране расценивают как дополнительное давление на братию монастыря с целью осуществления препятствий священнослужителям в использовании территории лавры под предлогом охраны заповедника.