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6 минут назад

Молдавия выступила с предложениями по расширению партнерства с НАТО

ТАСС

Североатлантический альянс готов пойти в отношениях с Молдавией настолько далеко, насколько республика хочет пойти в отношениях с НАТО. Об этом заявил в среду агентству Аджерпрес заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ.

Молдавия выступила с предложениями по расширению партнерства с НАТО
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, альянс давно преодолел в отношениях с Молдавией этап "партнерства за мир".

"Республика Молдова является нашим партнером уже несколько десятилетий, и, очевидно, пробуждение к печальной реальности <...> побудило ее прийти с еще более амбициозными предложениями для уже существующего партнерства с НАТО и ЕС", - отметил Джоанэ.

"Этот пакет возможностей в области обороны и устойчивости, который Республика Молдова представила нам как организации, государствам-союзникам на двустороннем уровне, ЕС как организации, государствам - членам ЕС в двустороннем плане и совместному партнерству НАТО - ЕС для Республики Молдова, рассматривается нами, и наши министры иностранных дел подчеркнули необходимость дополнительно поддержать практическим, финансовым, политическим образом Республику Молдова и других партнеров, которые находятся под растущим давлением со стороны РФ", - заявил заместитель генсека НАТО.

Молдавия в соответствии с конституцией является нейтральным государством, но сотрудничает с армиями стран НАТО в рамках индивидуального плана партнерства с альянсом. В стране действует бюро по связям с НАТО.

В мире,Мирча Джоанэ,ЕС,
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