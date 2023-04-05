Молдавия выступила с предложениями по расширению партнерства с НАТО

"Этот пакет возможностей в области обороны и устойчивости, который Республика Молдова представила нам как организации, государствам-союзникам на двустороннем уровне, ЕС как организации, государствам - членам ЕС в двустороннем плане и совместному партнерству НАТО - ЕС для Республики Молдова, рассматривается нами, и наши министры иностранных дел подчеркнули необходимость дополнительно поддержать практическим, финансовым, политическим образом Республику Молдова и других партнеров, которые находятся под растущим давлением со стороны РФ", - заявил заместитель генсека НАТО.