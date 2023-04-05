Молдавия выступила с предложениями по расширению партнерства с НАТО

Североатлантический альянс готов пойти в отношениях с Молдавией настолько далеко, насколько республика хочет пойти в отношениях с НАТО. Об этом заявил в среду агентству Аджерпрес заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ.
По его словам, альянс давно преодолел в отношениях с Молдавией этап "партнерства за мир".
"Республика Молдова является нашим партнером уже несколько десятилетий, и, очевидно, пробуждение к печальной реальности <...> побудило ее прийти с еще более амбициозными предложениями для уже существующего партнерства с НАТО и ЕС", - отметил Джоанэ.
"Этот пакет возможностей в области обороны и устойчивости, который Республика Молдова представила нам как организации, государствам-союзникам на двустороннем уровне, ЕС как организации, государствам - членам ЕС в двустороннем плане и совместному партнерству НАТО - ЕС для Республики Молдова, рассматривается нами, и наши министры иностранных дел подчеркнули необходимость дополнительно поддержать практическим, финансовым, политическим образом Республику Молдова и других партнеров, которые находятся под растущим давлением со стороны РФ", - заявил заместитель генсека НАТО.
Молдавия в соответствии с конституцией является нейтральным государством, но сотрудничает с армиями стран НАТО в рамках индивидуального плана партнерства с альянсом. В стране действует бюро по связям с НАТО.