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12 минут назад

Опрос: Ле Пен стала бы президентом Франции, если бы выборы прошли сейчас

Илья Родин

Лидер правой французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен одержала бы победу, если бы президентские выборы прошли в 2023 году. Об этом пишет BFMTV со ссылкой на данные опроса Elabe.

Опрос: Ле Пен стала бы президентом Франции, если бы выборы прошли сейчас
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Отмечается, что в настоящее время рейтинг действующего французского президента Эммануэля Макрона находится на рекордно низком уровне. Падение показателей связано с непопулярной в стране пенсионной реформой, падением уровня жизни и другими факторами.

Опрос показал, что если бы в апреле 2023 года состоялся первый тур президентских выборов с теми же кандидатами, что и в 2022 году, Марин Ле Пен явно вышла бы на первое место (31%), опережая Эммануэля Макрона (23%) и Жан-Люка Меланшона (18,5%).

В том же случае, если бы лидеру правой партии не удалось набрать нужное количество голосов в первом туре, то, согласно данным исследователей, она однозначно победила бы во втором, набрав 55% голосов против 45% у нынешнего президента.

В опросе приняли участие 1808 человек в возрасте от 18 лет и старше, в том числе 1699 зарегистрированных в избирательных списках. Опрос проводился с 3 по 5 апреля 2023 года, погрешность составила от 1,3% до 3,1%.

В мире,Эммануэль Макрон,Марин Ле Пен,
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