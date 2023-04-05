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16 минут назад

В деле о секретных документах Байдена появились новые детали

Lenta.ru

Президент США Джо Байден, находясь на должности вице-президента, хранил секретные документы без надлежащих предосторожностей. О новых деталях в деле американского лидера заявил комитет по надзору палаты представителей в Twitter.

В деле о секретных документах Байдена появились новые детали
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Вчера мы получили ошеломляющую информацию от бывшей помощницы президента Байдена Кэти Чунг. Показания Белого дома разваливаются», — отмечается в публикации.

По словам председателя комитета, республиканца Джеймс Комер, коробки с секретными документами не были заперты в шкафу в Penn Biden Center и были доступны сотрудникам Центра, а также, потенциально, другим лицам, имевшим доступ в офис.

Трамп арестован

Ранее американский президент выразил уверенность, что его политические оппоненты не смогут далеко продвинуться в расследовании в отношении членов его семьи.

В мире,Джозеф Байден,
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