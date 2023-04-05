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3 минуты назад

США позволили Украине наносить удары по новым регионам России

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Координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что США позволяют Киеву наносить удары по новым регионам России, но не помогают Украине в проведении военных действий за пределами своей территории. Об этом он сообщил на брифинге, передает РИА Новости.

США позволили Украине наносить удары по новым регионам России
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Мы не обеспечиваем условия и не подталкиваем украинцев к нанесению ударов за пределами Украины», — заверил он.

При этом Кирби отметил, что Вашингтон дает Вооруженным силам Украины (ВСУ) возможность проведения военных действий в Крыму, республиках Донбасса, Запорожской и Херсонской областях для захвата этих территорий.

Кирби ответил на слова Путина о поставке Украине средств для диверсий

В своем выступлении координатор Белого дома предпочел умолчать о многочисленных обстрелах Курской, Белгородской и Брянской области со стороны Украины.

В мире,Джон Кирби,
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