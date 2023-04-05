США позволили Украине наносить удары по новым регионам России

Координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что США позволяют Киеву наносить удары по новым регионам России, но не помогают Украине в проведении военных действий за пределами своей территории. Об этом он сообщил на брифинге, передает РИА Новости.