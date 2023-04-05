Координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что США позволяют Киеву наносить удары по новым регионам России, но не помогают Украине в проведении военных действий за пределами своей территории. Об этом он сообщил на брифинге, передает РИА Новости.
«Мы не обеспечиваем условия и не подталкиваем украинцев к нанесению ударов за пределами Украины», — заверил он.
При этом Кирби отметил, что Вашингтон дает Вооруженным силам Украины (ВСУ) возможность проведения военных действий в Крыму, республиках Донбасса, Запорожской и Херсонской областях для захвата этих территорий.
В своем выступлении координатор Белого дома предпочел умолчать о многочисленных обстрелах Курской, Белгородской и Брянской области со стороны Украины.