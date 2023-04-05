Шольца проверят на причастность к мошенничеству на €30 миллиардов

Правоцентристская оппозиция Германии хочет накалить обстановку вокруг канцлера Олафа Шольца, начав парламентское расследование его предполагаемой причастности к крупному скандалу с уклонением от уплаты налогов, пишет издание Politico.

Расследование началось более пяти лет назад, когда Шольц еще был мэром города Гамбург. Оно связано с более широким расследованием по делу Cum Ex, в рамках которого немецкое государство было обмануто банковскими мошенниками на более чем 30 миллиардов евро. Некоторые банки, компании или частные лица требовали от властей возмещения налогов за предполагаемые расходы, которые так и не были произведены.

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Скандал уже навис над предвыборной кампанией политика-социал-демократа в 2021 году, но в конце концов мало повлиял на него, поскольку потенциальное участие Шольца в деле о мошенничестве оставалось неясным. Теперь обстановка снова накаляется после появления новых подробностей, ставящих под сомнение его предыдущую защиту, сообщает издание со ссылкой на осведомленные источники.

После Пасхи 9 апреля региональный парламент Гамбурга планирует вызвать Шольца в третий раз в следственный комитет, ведущие расследование скандала. А правоцентристский блок ХДС/ХСС со своей стороны хочет провести расследование на национальном уровне в бундестаге. Представитель правительства заявил, что Берлин "из принципа" не комментирует решения, объявленные членами бундестага "из уважения к конституционному органу", сообщают немецкие СМИ.

Группа ХДС/ХСС имеет достаточно голосов в парламенте, чтобы создать специальный следственный комитет. Левая партия также заявила, что поддержит такой запрос. Парламентские следственные комитеты могут заслушивать свидетелей и экспертов и запрашивать доступ к документам. Хотя результаты обобщаются в отчете, не имеющем обязательной силы, как было в случае с делом Трампа в спецкомитете конгресса США, политические последствия, например, с точки зрения снижения рейтинга Шольца и правящей партии Германии на предстоящих выборах, могут быть значительными.

Шольц оказался под пристальным вниманием из-за его связей с одним гамбургским банком, участвовавшим в схеме уклонения от уплаты налогов: во время своего пребывания на посту мэра он трижды встречался наедине с одним из владельцев банка MM Warburg & Co. который в то время уже находился под следствием налоговой инспекции Гамбурга. Чиновники планировали вернуть 47 миллионов евро, которые, по их мнению, были получены нечестным путем в связи с мошенничеством.

Однако, в конце концов, финансовый орган позволил истечь сроку исковой давности по платежному требованию, а несколько лет спустя, после того, как стали известны подробности встреч Шольца с главой банка, критики начали сомневаться в том, мог ли главный социал-демократ вмешаться в дела финансового учреждения, благоприятствуя ему.

Хотя канцлер постоянно отрицал свое вмешательство, он также не дал ответа на то, что обсуждалось во время частных встреч. Вместо этого Шольц несколько раз за последние два с половиной года говорил, что не может вспомнить содержание своих бесед с руководителем банка.

Эта версия теперь ставится под сомнение, поскольку появились подробности предыдущего и давнего конфиденциального слушания комитета бундестага с участием Шольца в июле 2020 года, на котором он, как отметили источники, легко помнил детали своих встреч с банкиром. Его критики утверждают, что Шольц начал заявлять, что не помнит сути встреч, только когда стала очевидна их политическая и, возможно, криминальная составляющая.