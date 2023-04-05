Херш заявил о попытках ЦРУ отвлечь внимание от реального виновника диверсий на «Северных потоках»

ЦРУ всеми силами пытается переложить вину за подрыв «Северных потоков» с президента США Джо Байдена на любых других лиц. Такое заявление в ответ на появление в западной прессе новых данных о расследовании диверсий сделал американский журналист Сеймур Херш , передает ТАСС.

«Хотел бы обратить внимание на различных сотрудников ЦРУ, которые предоставляли фальшивые истории СМИ здесь и за рубежом в успешной попытки сделать так, чтобы мир сосредоточился на любых иных подозреваемых, кроме наиболее логичного — президента США», — сказал он.

Также Херш высказался о версии с использованием в диверсиях яхты «Андромеда». По его мнению, эту информацию американским и германским ЦРУ передали представители ЦРУ, поскольку журналистам вряд ли дали осмотреть судно. Кроме того Хершу показалось странным, что преступники оставили на борту яхты свои фальшивые документы. Он уверен, что это небольшое судно не могло осуществить подрыв газопроводов.