Эксперты рассказали, как изменится курс Черногории с новым президентом

Победивший на президентских выборах в Черногории Яков Милатович вряд ли станет инициатором резких перемен в политическом курсе республики. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на обозревателя сербской газеты Blic Даниэла Луковича.

По мнению обозревателя, смена президента в Черногории, скорее всего, не изменит приверженности республики к тому политическому курсу, который задаёт НАТО и Евросоюз. Как напоминает Лукович, после объявления итогов голосования Милатович сразу объявил о желании посетить с первым официальным визитом именно Брюссель.