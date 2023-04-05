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13 минут назад

Эксперты рассказали, как изменится курс Черногории с новым президентом

Елена Прошина

Победивший на президентских выборах в Черногории Яков Милатович вряд ли станет инициатором резких перемен в политическом курсе республики. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на обозревателя сербской газеты Blic Даниэла Луковича.

Эксперты рассказали, как изменится курс Черногории с новым президентом
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По мнению обозревателя, смена президента в Черногории, скорее всего, не изменит приверженности республики к тому политическому курсу, который задаёт НАТО и Евросоюз. Как напоминает Лукович, после объявления итогов голосования Милатович сразу объявил о желании посетить с первым официальным визитом именно Брюссель.

3 апреля стали известны итоги президентских выборов в Черногории. Согласно подсчётам, Яков Милатович одержал победу с результатом в 60% голосов. Ранее он занимал пост министра экономического развития республики.

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