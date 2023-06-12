«Из грязи в князи»: каким запомнился Сильвио Берлускони

Бывший премьер Италии Сильвио Берлускони умер на 87-м году жизни в больнице Милана.

Сильвио Берлускони прошел путь «из грязи в князи» - из неблагополучного района Милана к должности премьер-министра Италии. В 2020 году 83-летний политик начал встречаться с 30-летней Мартой Фашиной и переболел коронавирусом.

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Берлускони родился 29 сентября 1936 года в Милане в неблагополучном, криминализованном квартале у железнодорожных путей. Его отец был антифашистом и банковским служащим, мать - домохозяйкой. В детстве Берлускони приходилось работать - он собирал картофель и помогал доить коров на ферме.

В 1954 году Берлускони поступил на юридический факультет Миланского университета и одновременно с учебой подрабатывал - торговал хозяйственными товарами и пылесосами, писал курсовые работы за других, был фотографом на свадьбах и похоронах, ведущим на концертах и экскурсоводом. Первую постоянную работу он получил в 1957 году в строительной фирме Immobiliare costruzion.

В начале 1960-х открыл свою первую строительную компанию Cantieri Riuniti Milanesi, а в 1963-м 27-летний Берлускони занялся строительством жилых комплексов рядом с Миланом.

В середине 1970-х годах Берлускони вышел на рынок СМИ и телевидения. В 1974 году он купил доли акций газеты il Giornale, а к 1984-му стал владельцем трех общенациональных телевизионных каналов - Canale 5, Italia 1, Rete 4. Именно на каналах Берлускони впервые в Италии появилось цветное телевидение, американские фильмы и шоу.

В 1986 году Берлускони купил футбольный «Милан», при нем клуб восемь раз становился чемпионом Италии и пять раз - победителем Лиги Чемпионов.

Как писал Forbes, одним из главных вопросов остается источник денег, которые помогли Берлускони сделать первые шаги в бизнесе. Сам он ссылался на помощь родственников и некоего швейцарского фонда, а неприятели говорили о его связях с мафией.

В большую политику Берлускони пришел в 57 лет и установил рекорд: в 1994-м он с нуля создал политическую партию «Вперед, Италия!», всего через 60 дней выиграл с ней общенациональные парламентские выборы и стал премьером. Уже в 1995-м правительство Берлускони ушло в отставку из-за разногласий с членами коалиции. Добиться премьерского кресла он вновь смог только в 2001 году и оставался там до 2006 года. После нескольких лет в оппозиции он снова возглавил правительство и был премьером в 2008-2011 годах.

Президент России Владимир Путин называл Берлускони «одним из последних могикан европейской политики» и своим «другом и союзником». Берлускони вместе с Путиным посещал Крым и отмечал, что с пониманием относится к провозглашению независимости ДНР и ЛНР.

Берлускони не раз пытались отправить за решетку (среди обвинений - связи с мафией, взяточничество, сексуальные отношения с несовершеннолетней), большинство попыток провалились, но в 2013-м он все же был осужден за финансовые махинации компании Mediaset. До конца 2018 года ему было запрещено работать на государственных должностях. Вскоре после отмены запрета, в мае 2019-го, Берлускони прошел в Европейский парламент.