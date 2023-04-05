Супруга Дуды поприветствовала Зеленского на русском языке

Супруга президента Польши Анджея Дуды Агата поприветствовала главу Украины Владимира Зеленского в Варшаве на русском языке. На произошедшее у себя в Telegram-канале обратила внимание телеведущая Ольга Скабеева.

Данная ситуация произошла, когда Зеленский прибыл на машине на встречу с Дудой.

«Глава Украины сказал на мове "добрый ранок", а в ответ получил от жены польского президента Агаты: "добрый день" на чистом русском. Почему-то смешно», — прокомментировала произошедшее Скабеева.