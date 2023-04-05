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24 минуты назад

Супруга Дуды поприветствовала Зеленского на русском языке

Елена Прошина

Супруга президента Польши Анджея Дуды Агата поприветствовала главу Украины Владимира Зеленского в Варшаве на русском языке. На произошедшее у себя в Telegram-канале обратила внимание телеведущая Ольга Скабеева.

Супруга Дуды поприветствовала Зеленского на русском языке
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Данная ситуация произошла, когда Зеленский прибыл на машине на встречу с Дудой.

«Глава Украины сказал на мове "добрый ранок", а в ответ получил от жены польского президента Агаты: "добрый день" на чистом русском. Почему-то смешно», — прокомментировала произошедшее Скабеева.

Напомним, что сегодня, 5 апреля, Зеленский прибыл в Польшу с официальным визитом. В программе у него переговоры с Дудой, премьер-министром Матеушем Моравецким, а также подписание двусторонних документов.

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