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49 минут назад

Блинкен заявил об открытых для Украины дверях в НАТО

Илья Родин

Блинкен заявил, что дверь НАТО открыта для Украины

Блинкен назвал условие для вступления Украины в НАТО

Госсекретарь США Энтони Блинкен рассказал, что Североатлантический альянс готов принять Украину, но только в том случае, если она будет соответствовать стандартам НАТО. Об этом пишет РИА «Новости».

Отмечается, что в среду, пятого апреля, в Брюсселе прошел саммит глав МИД стран НАТО. Министры обсудили международную повестку, в том числе, противостояние на Украине и дальнейшие меры по поддержке Киева.

После заседания журналисты задали госсекретарю вопросы о дальнейших планах НАТО. В частности о том, будет ли Киев когда-либо принят в альянс.

Блинкен пояснил, что США и их союзники обсуждают меры, которые в дальнейшем позволят увеличить возможности Украины.

Столтенберг: Украина сможет вступить в НАТО после боевых действий

По его словам, основной задачей является добиться того, чтобы республика в полной мере соответствовала стандартам альянса.

«Конечно, двери НАТО [для Украины] остаются открыты, это не изменилось», - подчеркнул Блинкен.

Ранее генсек альянса Йенс Столтенберг сообщил, что вступление Украины в организацию возможно только в том случае, если страна сохранит свой суверенитет.

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