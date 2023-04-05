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6 минут назад

Пока вы не уснули: срыв контратаки ВСУ и падение спутников Илона Маска

Елена Прошина

Пока вы не уснули, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

ВС РФ сорвали контратаку ВСУ и пресекли деятельность 8 ДРГ

За последние сутки российские войска сорвали контратаку ВСУ в районе Северска в ДНР. Общие потери украинской стороны составили более 410 военных. Об этом рассказали в Минобороны РФ на очередном брифинге. Также в ведомстве сообщили, что российским войскам удалось уничтожить на краснолиманском направлении более 80 военных ВСУ. Также военные РФ уничтожили два склада боеприпасов ВСУ в ДНР и Запорожской области.

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Сербия проведет совместные учения с НАТО

EPA/TACC

Сербия будет проводить международные тактические учения «Платиновый волк – 2023» на своей территории совместно с некоторыми странами НАТО. Они состоятся с 16 по 30 июня. Об этом пишет ТАСС. Как уточнили в Минобороны РФ, эти сборы — это исключение из моратория на международные военные учения, который сохраняет Сербия. В ведомстве отметили, что это решение было принято правительством республики в марте текущего года. Учения будут проводиться в рамках многонациональных операций, в которых участвует армия государства.

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Назван ресурс, который может приносить России больше доходов, чем нефть

Экспорт нефти будет приносить России менее высокий доход, чем поставки в другие страны питьевой воды в перспективе 25 лет. Это следует из доклада «Вершина айсберга: реальные перспективы экономики Арктики», подготовленного экспертами Росконгресса, передает РИА Новости.

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Перечислены последствия для ЕС после первой зимы без газа РФ

Unsplash

Евросоюз пережил первую зиму без поставок газа из России, но на этом хорошие новости заканчиваются и начинаются плохие. Об этом написал в своей статье для издания EUobserver старший научный сотрудник Центра европейских исследований имени Вильфрида Мартенса Димитр Лилков.

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В России предложили создать индустрию по восстановлению б/у запчастей

Unsplash

В России предложили создать индустрию по восстановлению бывших в употреблении запчастей. Как сообщает Autonews, инициатива обсуждалась во вторник, 4 апреля, на заседании Совета Федерации.

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Gizmodo: новые спутники Starlink Маска начали падать на Землю

Спустя месяц с тех пор, как SpaceX запустила 21 мини-версию своих спутников Starlink нового поколения, один из аппаратов «утратил способность цепляться за орбиту». Об этом сообщает Gizmodo. Спутник Starlink, обозначенный как 30062, снова вошел в атмосферу Земли в понедельник, 3 апреля, в 4:50 по восточному времени у побережья Калифорнии, рассказал Джонатан Макдауэлл, астрофизик, который следит за интернет-спутниками SpaceX. Спутник, скорее всего, сгорел во время входа в атмосферу.

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Итальянские СМИ прокомментировали побег Артема Усса

T.me/bazabazon

Итальянские СМИ называют побег из-под домашнего ареста российского предпринимателя Артема Усса «колоссальным провалом». Об этом пишет «Прайм». В конце марта Усс совершил побег из съемной квартиры под Миланом, где он находился под домашним арестом. Группа людей помогла ему в операции, в которой были использованы несколько машин. Усс вернулся домой и заявил, что не верит в объективность зарубежных судов.

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Россиян предупредили о краже бонусов с карт лояльности магазинов

Unsplash

В некоммерческой организации Роскачество рассказали, что мошенники крадут бонусы с карт лояльности российских магазинов по аналогии с кражей денег с кредиток. Об этом сообщает РИА Новости. В Роскачестве заявили, что количество таких преступлений резко выросло во время пандемии. Тогда же в интернете появилось множество объявлений, предлагавших купить чужие бонусы. Но кражи промокодов и бонусов фиксируются и сейчас.

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София Ротару начала тайно продавать недвижимость в РФ

Украинская певица София Ротару решила распрощаться со своей недвижимостью в России. Она собирается продать несколько объектов, сообщает «Комсомольская правда». Продюсер Алина Сагина напомнила о том, что Ротару четыре года назад была оштрафована за неуплату налогов за две квартиры, которые находятся в Крыму. Один из объектов уже продан. Сейчас артистка готовится к продаже второго жилья.

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«Вашингтон» Овечкина потерял все шансы выйти в плей-офф НХЛ

Хоккеисты «Вашингтон Кэпиталз» лишились шансов на попадание в плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) сезона-2022/2023. Как сообщает РИА Новости, судьба команды российского форварда Александра Овечкина решилась в матче между «Флоридой Пантерз» и «Баффало Сейбрз».

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В мире,Артем Усс,София Ротару,Александр Овечкин,Минобороны России,SpaceX,НАТО,Совет Федерации,ЕС,
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