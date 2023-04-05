Пока вы не уснули: срыв контратаки ВСУ и падение спутников Илона Маска

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ВС РФ сорвали контратаку ВСУ и пресекли деятельность 8 ДРГ

За последние сутки российские войска сорвали контратаку ВСУ в районе Северска в ДНР. Общие потери украинской стороны составили более 410 военных. Об этом рассказали в Минобороны РФ на очередном брифинге. Также в ведомстве сообщили, что российским войскам удалось уничтожить на краснолиманском направлении более 80 военных ВСУ. Также военные РФ уничтожили два склада боеприпасов ВСУ в ДНР и Запорожской области.

Сербия проведет совместные учения с НАТО

EPA/TACC

Сербия будет проводить международные тактические учения «Платиновый волк – 2023» на своей территории совместно с некоторыми странами НАТО. Они состоятся с 16 по 30 июня. Об этом пишет ТАСС. Как уточнили в Минобороны РФ, эти сборы — это исключение из моратория на международные военные учения, который сохраняет Сербия. В ведомстве отметили, что это решение было принято правительством республики в марте текущего года. Учения будут проводиться в рамках многонациональных операций, в которых участвует армия государства.

Назван ресурс, который может приносить России больше доходов, чем нефть

Экспорт нефти будет приносить России менее высокий доход, чем поставки в другие страны питьевой воды в перспективе 25 лет. Это следует из доклада «Вершина айсберга: реальные перспективы экономики Арктики», подготовленного экспертами Росконгресса, передает РИА Новости.

Перечислены последствия для ЕС после первой зимы без газа РФ

Unsplash

Евросоюз пережил первую зиму без поставок газа из России, но на этом хорошие новости заканчиваются и начинаются плохие. Об этом написал в своей статье для издания EUobserver старший научный сотрудник Центра европейских исследований имени Вильфрида Мартенса Димитр Лилков.

В России предложили создать индустрию по восстановлению б/у запчастей

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В России предложили создать индустрию по восстановлению бывших в употреблении запчастей. Как сообщает Autonews, инициатива обсуждалась во вторник, 4 апреля, на заседании Совета Федерации.

Gizmodo: новые спутники Starlink Маска начали падать на Землю

Спустя месяц с тех пор, как SpaceX запустила 21 мини-версию своих спутников Starlink нового поколения, один из аппаратов «утратил способность цепляться за орбиту». Об этом сообщает Gizmodo. Спутник Starlink, обозначенный как 30062, снова вошел в атмосферу Земли в понедельник, 3 апреля, в 4:50 по восточному времени у побережья Калифорнии, рассказал Джонатан Макдауэлл, астрофизик, который следит за интернет-спутниками SpaceX. Спутник, скорее всего, сгорел во время входа в атмосферу.

Итальянские СМИ прокомментировали побег Артема Усса

T.me/bazabazon

Итальянские СМИ называют побег из-под домашнего ареста российского предпринимателя Артема Усса «колоссальным провалом». Об этом пишет «Прайм». В конце марта Усс совершил побег из съемной квартиры под Миланом, где он находился под домашним арестом. Группа людей помогла ему в операции, в которой были использованы несколько машин. Усс вернулся домой и заявил, что не верит в объективность зарубежных судов.

Россиян предупредили о краже бонусов с карт лояльности магазинов

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В некоммерческой организации Роскачество рассказали, что мошенники крадут бонусы с карт лояльности российских магазинов по аналогии с кражей денег с кредиток. Об этом сообщает РИА Новости. В Роскачестве заявили, что количество таких преступлений резко выросло во время пандемии. Тогда же в интернете появилось множество объявлений, предлагавших купить чужие бонусы. Но кражи промокодов и бонусов фиксируются и сейчас.

София Ротару начала тайно продавать недвижимость в РФ

Украинская певица София Ротару решила распрощаться со своей недвижимостью в России. Она собирается продать несколько объектов, сообщает «Комсомольская правда». Продюсер Алина Сагина напомнила о том, что Ротару четыре года назад была оштрафована за неуплату налогов за две квартиры, которые находятся в Крыму. Один из объектов уже продан. Сейчас артистка готовится к продаже второго жилья.

«Вашингтон» Овечкина потерял все шансы выйти в плей-офф НХЛ