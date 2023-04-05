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В Венгрии назвали нереальным членство Украины в НАТО

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Членство Украины в НАТО «совершенно нереально». Такое заявление сделал глава МИД Венгрии Петер Сийярто, передает «РИА Новости».

В Венгрии назвали нереальным членство Украины в НАТО
© globallookpress.com

«Очевидно, говорить о членстве Украины в НАТО совершенно нереально. Думаю, что сейчас правильно было бы сконцентрироваться на одном — чтобы как можно скорее закончилась война», — сказал он.

Также Сийярто указал на необходимость «воздержаться от всех решений, проявлений и даже высказываний, ведущих к эскалации».

Ранее глава МИД Венгрии заявил, что Будапешт не допустит конфликта НАТО с Россией. Он обещал, что его государство не поддержит никаких решений альянса, которые способны привести к прямому столкновению с РФ.

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