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28 минут назад

Блинкен сообщил, что политика "открытых дверей" НАТО в отношении Украины не изменилась

ТАССиещё 3

Политика "открытых дверей" НАТО в отношении Украины не поменялась, Запад сосредоточен на практических шагах в этой сфере. Об этом в среду на пресс-конференции в Брюсселе заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

"Мы сосредоточены на практических шагах, которые можно предпринять, и которые нужно делать для того, чтобы Украина соответствовала стандартам НАТО. Конечно, двери НАТО остаются открыты. Изменений нет. Но сейчас мы должны интенсивно концентрировать внимание на ближайших неделях и месяцах, особенно с учетом того, что Украина готовится к контрнаступлению", - сказал он.

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