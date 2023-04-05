Политика "открытых дверей" НАТО в отношении Украины не поменялась, Запад сосредоточен на практических шагах в этой сфере. Об этом в среду на пресс-конференции в Брюсселе заявил госсекретарь США Энтони Блинкен .

"Мы сосредоточены на практических шагах, которые можно предпринять, и которые нужно делать для того, чтобы Украина соответствовала стандартам НАТО. Конечно, двери НАТО остаются открыты. Изменений нет. Но сейчас мы должны интенсивно концентрировать внимание на ближайших неделях и месяцах, особенно с учетом того, что Украина готовится к контрнаступлению", - сказал он.