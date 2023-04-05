Вассерман объяснил обращение жены Дуды к Зеленскому на русском языке

Депутат Государственной думы и публицист Анатолий Вассерман объяснил приветствие жены президента Польши Агаты Корнхаузер-Дуды в адрес президента Украины Владимира Зеленского на русском языке. Своим мнением он поделился в беседе с изданием «Взгляд».

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Вассерман напомнил, что многие из поляков учили русский язык еще в советское время. Он добавил, что большинство постсоветских поляков также знают русский язык, потому что взаимодействие с русскими является экономически выгодным.

В отличие от этого, многие поляки не говорят по-украински, так как это не имеет никакого экономического или культурного смысла.