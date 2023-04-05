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26 минут назад

Столтенберг пригрозил КНР серьезными последствиями за военную помощь РФ

Елена Прошина

Китай ждут серьезные последствия в случае предоставления оружия России. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг. Его слова приводит ТАСС.

Столтенберг предостерег Китай от военной помощи России
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Союзники по НАТО согласны, что предоставление Китаем военной помощи России было бы исторической ошибкой с серьезными последствиями», — сказал Столтенберг на пресс-конференции по итогам заседания глав МИД стран НАТО в Брюсселе.

Ранее генсек альянса заявлял, что у НАТО нет доказательств поставок Китаем оружия России. При этом, по его словам, есть признаки, свидетельствующие, что КНР рассматривает такую возможность.

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В частности, Столтенберг сообщал, что ему известно, что соответствующую помощь запрашивала Россия.

В мире,Йенс Столтенберг,НАТО,
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