Столтенберг предостерег Китай от военной помощи России

Китай ждут серьезные последствия в случае предоставления оружия России. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг. Его слова приводит ТАСС.
«Союзники по НАТО согласны, что предоставление Китаем военной помощи России было бы исторической ошибкой с серьезными последствиями», — сказал Столтенберг на пресс-конференции по итогам заседания глав МИД стран НАТО в Брюсселе.
Ранее генсек альянса заявлял, что у НАТО нет доказательств поставок Китаем оружия России. При этом, по его словам, есть признаки, свидетельствующие, что КНР рассматривает такую возможность.
В частности, Столтенберг сообщал, что ему известно, что соответствующую помощь запрашивала Россия.