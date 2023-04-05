В Польше назвали поезд Зеленского железнодорожным лимузином

Журналисты польского издания Украины Владимира Зеленского железнодорожным лимузином, в котором есть просторная спальня, отделанная мозаикой ванная комната и хорошо оборудованная кухня.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Уточняется, что вагон специально приспособлен для перевозки VIP-персон. Кроме того, в поезде есть конференц-зал и комфортабельные помещения для охраны.

«Все это в оттенках золота, что создает впечатление необычайной роскоши», — пишет Fakt.

Вагон, в котором Зеленский прибыл в Польшу, является одним из десяти подобных салонов повышенной комфортности. Отмечается, что его отремонтировала польская компания, а на этапе работ интерьер подвергался критике из-за ассоциаций с временами бывшего украинского президента Виктора Януковича. Как сообщает издание, президент США Джо Байден ехал на таком поезде в Киев.