В Турции поблагодарили Россию за помощь в ликвидации последствий землетрясений

Турция признательна России за помощь в ликвидации последствий землетрясений на юго-востоке республики и отправку гуманитарной помощи пострадавшим. Об этом заявил в пятницу турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу на пресс-конференции в президентском дворце в Анкаре по итогам переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым.