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34 минуты назад

В Турции выразили признательность России за помощь в ликвидации последствий землетрясений

ТАССиещё 3

Турция признательна России за помощь в ликвидации последствий землетрясений на юго-востоке республики и отправку гуманитарной помощи пострадавшим. Об этом заявил в пятницу турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу на пресс-конференции в президентском дворце в Анкаре по итогам переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым.

В Турции поблагодарили Россию за помощь в ликвидации последствий землетрясений
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"Мы благодарны России за оказанную помощь в устранении последствий землетрясений. Они прислали команду, состоящую примерно из 250 спасателей. Россия также прислала нам гуманитарную помощь", - сказал он.

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