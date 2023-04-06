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51 минуту назад

"Страна": взрывы прогремели в Харьковской области

Газета.Ruиещё 1

Взрывы прогремели вечером 5 апреля в Харьковской области. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на украинское издание "Страна".

СМИ сообщили о взрывах в Харьковской области
Фото: Телеграм-канал «synegubov»Телеграм-канал «synegubov»

По его данным, взрывы произошли в городе Купянск. Других подробностей не приводится. В регионе за 30 минут до этого прозвучала воздушная тревога, однако взрывы прозвучали уже после ее отмены.

Ранее сообщалось о взрывах в Сумской области. Также в городе Дружковка в ДНР, который находится под контролем Киева, произошел взрыв. С 10 октября 2022 года Вооруженные силы России наносят удары по военным и энергетическим объектам Украины. Это было ответом, в частности, на взрыв на Крымском мосту, заявлял президент РФ Владимир Путин. В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил РФ. О ее начале 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин.

По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей. Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

В мире,Владимир Путин,
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