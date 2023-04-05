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44 минуты назад

Интерпол объявил Усса в розыск

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Интерпол объявил в розыск сбежавшего из-под ареста российского бизнесмена, сына губернатора Красноярской области Артема Усса. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах Италии.

«Он уже находился в списке разыскиваемых Интерпола, дальнейшие действия с его пребыванием в базе зависит от США как источника мандата», — заявили в итальянских органах правопорядка.

Ранее красноярский губернатор Александр Усс подтвердил возвращение бежавшего из-под домашнего ареста сына Артема Усса. По словам главы региона, его сын сам расскажет прессе об обстоятельствах возвращения.

СМИ Италии: Побег Усса — колоссальный провал

Предприниматель был задержан в Италии по запросу США 17 октября прошлого года. Ему и еще пяти гражданам России предъявлено обвинение в уклонении от санкций и отмывании денег в результате продажи нефти находящейся под санкциями компании PDVSA для конечных российских и китайских потребителей. 23 марта Артем Усс сбежал из-под домашнего ареста, срезав электронный браслет.

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