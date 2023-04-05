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Премьер-министр Финляндии заявила о намерении уйти в отставку

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Премьер-министр Финляндии Санна Марин намерена покинуть пост главы руководителя Социал-демократической партии Финляндии и «встать в один ряд с остальными» членами парламента. Об этом пишет «Российская газета».

Санна Марин уйдет с поста премьера Финляндии
© РИА Новости

Глава кабинета министров Финляндии намерена подать в отставку уже завтра, 6 апреля. Санна Марин отметила, что на посту премьер-министра ее «выносливость и стойкость подвергались испытаниям».

При этом она больше не собирается «баллотироваться на пост председателя партии», без чего стать новым главой правительства не сможет.

«Теперь пришло время встать в один ряд с остальными», — пояснила Марин.

Она также добавила, что в ее планах нет выдвижения на пост президента страны, а также она не хочет занимать какие-либо должности в структурах ЕС.

После того, как Марин подаст президенту прошение об отставке, какое-то время работа нынешнего кабинета министров будет продолжена.

Накануне Финляндия официально вступила в НАТО и передала документ о своем присоединении к альянсу главе Госдепартамента США Энтони Блинкену. Таким образом страна отказалась от своего нейтралитета.

При этом премьер-министр Финляндии Санна Марин выступала против того, чтобы «российские туристы свободно путешествовали по Европе» в то время как на Украине идут военные действия. Она также подчеркивала, что простые россияне должны почувствовать на себе действие санкций.

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