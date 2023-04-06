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Во Львове приступили к сносу церкви УПЦ в честь князя Владимира

В украинском Львове сносят деревянную церковь равноапостольного князя Владимира, которая принадлежит канонической Украинской Православной церкви. Об этом сообщает издание Klymenko Time.

Отмечается, что это не первая попытка уничтожить постройку, церковь уже несколько раз пытались снести. Кроме того, в ней неоднократной вспыхивал пожар. Прихожане считают, что это был намеренный поджог.

Местные власти утверждают, что церковь была возведена самовольно и незаконно, в связи с этим ее необходимо было снести.

По данным издания, на этом месте построят храм раскольнической Православной церкви Украины.

Ранее сообщалось, что полиция вывела верующих из захваченного раскольниками храма во Львове.

Так называемая Православная церковь Украины (ПЦУ) была сформирована в 2018 году в Киеве священнослужителями, которые не хотели находиться под юрисдикцией Московского патриархата Русской Православной церкви. Позже ПЦУ получила автокефалию от патриарха Константинопольского Варфоломея. Русская и Украинская Православные церкви не признают канонического статуса этой организации. После создания ПЦУ ее сторонники начали силой захватывать храмы канонической Церкви.

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