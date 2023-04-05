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30 минут назад

В Китае назвали причину отсутствия звонка Си Цзиньпина Зеленскому

Lenta.ru

Председатель КНР Си Цзиньпин не звонит президенту Украины Владимиру Зеленскому, потому что «очень занят». Об этом рассказал посол Китая в Европейском союзе (ЕС) Фу Цун в интервью газете The New York Times.

В Китае назвали причину отсутствия звонка Си Цзиньпина Зеленскому
Фото: Lenta.ruLenta.ru

«Тот факт, что председатель Си не разговаривает с Зеленским, не означает, что Китай на стороне России в украинском вопросе», — заявил китайский дипломат.

Фу Цун также отметил, что заявление о «безграничной дружбе» между Россией и Китаем следует объяснить риторическим приемом. По его словам, Пекин не поддерживает российскую спецоперацию, не признает Крым российским, как и не признает легитимность референдумов осенью 2022 года, а также не намерен оказывать Москве военную помощь.

Ранее Зеленский сообщил, что готов встретиться с лидером КНР Си Цзиньпином. Политик отметил, что хочет провести переговоры со своим коллегой на территории Украины.

«Мы готовы видеть его здесь. Я хочу поговорить с ним», — подчеркнул он.

В мире,Владимир Зеленский,Цзиньпин Си,ЕС,
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