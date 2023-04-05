$79.36+1.4186.72+2.10

Иордания призвала провести экстренное заседание ЛАГ из-за действий Израиля

Иордания призвала в среду созвать экстренное заседание Лиги арабских государств (ЛАГ) из-за действий израильских сил на Храмовой горе в Иерусалиме. Об этом сообщил в среду МИД королевства.

Иордания призвала провести экстренное заседание ЛАГ из-за Израиля
© globallookpress.com

"Иордания в координации с братьями в Государстве Палестина и Египте <...> призвала сегодня к проведению экстренного заседания ЛАГ на уровне постоянных представителей на фоне событий, произошедших в благословенной мечети Аль-Акса", - говорится в заявлении, опубликованном на странице ведомства в Twitter.

В нем отмечается, что Иордания в координации с арабскими странами предпримет все шаги, которые позволят остановить опасную эскалацию.

Как сообщило во вторник палестинское агентство WAFA, израильские силовики ворвались в мечеть Аль-Акса, применив светошумовые гранаты и слезоточивый газ, а также резиновые пули и дубинки. По сведениям ливанского канала Al Mayadeen, более 400 человек были задержаны. Между тем израильская полиция сообщила в среду, что десятки молодых людей в масках забаррикадировались в мечети, начав скандировать лозунги и призывать к беспорядкам. После этого полицейским пришлось зайти на территорию храмового комплекса.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий