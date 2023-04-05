Иордания призвала провести экстренное заседание ЛАГ из-за Израиля

"Иордания в координации с братьями в Государстве Палестина и Египте <...> призвала сегодня к проведению экстренного заседания ЛАГ на уровне постоянных представителей на фоне событий, произошедших в благословенной мечети Аль-Акса", - говорится в заявлении, опубликованном на странице ведомства в Twitter.

В нем отмечается, что Иордания в координации с арабскими странами предпримет все шаги, которые позволят остановить опасную эскалацию.

Как сообщило во вторник палестинское агентство WAFA, израильские силовики ворвались в мечеть Аль-Акса, применив светошумовые гранаты и слезоточивый газ, а также резиновые пули и дубинки. По сведениям ливанского канала Al Mayadeen, более 400 человек были задержаны. Между тем израильская полиция сообщила в среду, что десятки молодых людей в масках забаррикадировались в мечети, начав скандировать лозунги и призывать к беспорядкам. После этого полицейским пришлось зайти на территорию храмового комплекса.