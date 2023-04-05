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40 минут назад

Порнозвезду Сторми Дэниэлс обязали оплатить Трампу судебные издержки в $120 тысяч

Газета.Ru

Американский суд вынес решение о взыскании с бывшей порноактрисы Стефани Клиффорд, известной под именем Сторми Дэниэлс, в пользу экс-главы Белого дома Дональда Трампа судебных издержек в размере 120 тысяч долларов. Об этом рассказал сын политика Дональд Трамп – младший.

Порнозвезду Сторми Дэниэлс обязали оплатить Трампу судебные издержки
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«9-й округ только что присудил Трампу 121 962,56 доллара в качестве гонораров адвокатам [в деле] против Сторми Дэниэлс <…> Это в дополнение к примерно 500 тысячам долларов, которые она уже должна ему», — цитирует его Life.ru.

Как напоминает Общественная служба новостей, Дэниэлс обратилась с иском в суд ещё в 2018 году, она обвинила Трампа в клевете и распространении порочащей её информации, однако тот процесс женщина выиграть не смогла.

В мире,Стефани Клиффорд,Дональд Трамп,
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